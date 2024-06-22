Зепюр Брутян рассказала о походах по врачам с годовалым сыном
Актриса Зепюр Брутян водит по врачам годовалого сына от Павла Прилучного
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Даже в такие моменты молодая мама не забывает о селфи с малышом для соцсетей.
Актриса Зепюр Брутян поделилась с поклонниками в соцсетях очередными умилительными новостями о сыне Микаэле. Жена Павла Прилучного сфотографировалась с мальчиком в лифте, по пути к врачу. Со здоровьем ребенка все в порядке, просто он проходит плановый медицинский осмотр. В апреле наследнику артистов исполнился год.
Брутян с удовольствием рассказывает в личном блоге о малыше и с гордостью констатирует — даже в больнице все в восторге от ее премилого ребенка.
«Поехали на плановый осмотр к любимым врачам. Микаэль — покоритель сердец», — написала актриса.
Несмотря на неудержимую материнскую любовь, лицо мальчика Зепюр пока не показывает. На всех фото и видео мальчика снимают или сбоку, или со спины. И на этот раз звезда запечатлела себя с сыном на руках, отвернув его от камеры. Видно только, что волосы у крохи светлые, не в маму, и что Брутян очень нравится идея family look. Для визита к докторам оба нарядились в красное.
Зепюр Брутян — вторая жена Павла Прилучного. У него также есть сын Тимофей и дочка Мия от брака с Агатой Муцениеце. В 2020-м Муцениеце внезапно заявила о страшных запоях мужа, агрессии и насилии, в том числе по отношению к детям, вскоре прогремел скандальный развод. Уже в 2022-м Прилучный танцевал с новой невестой на роскошной свадьбе, спустя некоторое время у пары появился Микаэль.
Экс-супруга все еще судится с артистом. Сначала она выселяла его из квартиры, где осталась жить с сыном и дочкой, затем требовала законных алиментов. Успешно. Недавно прошел слух, что недовольный решением Павел пошел в апелляцию и даже, возможно, решил забрать детей себе, чтобы не платить алименты.
Ранее, писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце высказала все, что думает о Прилучном и его новой избраннице.
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