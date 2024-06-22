Частицу Вечного огня доставили в ДНР И ЛНР

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В республиках прошла акция «Свеча памяти».

В мемориальные комплексы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) привезли Частицу Вечного огня из Москвы. Акция «Свеча памяти» состоялась в День памяти и скорби — 22 июня. Именно в этот день в 1941 году фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза. О том, как вспоминали начало Великой Отечественной войны в ДНР и ЛНР, рассказали в Минобороны РФ.

Церемония передачи Вечного огня состоялась на мемориальном комплексе Донецка «Саур-Могила» и на «Острой могиле» в Луганске. В акции приняли участие военнослужащие ЦВО, юнармейцы, представители местных общественных организаций и обычные горожане. Люди зажигали свечи в память о погибших воинах, возлагали венки к обелискам. Играла музыка 1940-х годов.

Всероссийская акция «Свеча памяти» приурочена к 83 годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Твери признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР.