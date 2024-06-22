Каналы связи Игр БРИКС подверглись DDoS-атаке

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Специалистами по кибербезопасности отражены три волны ударов с тысяч IP-адресов.

Хакеры совершили DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС с десятков тысяч IP-адресов. Об этом рассказал руководитель центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. По его словам, были отражены три волны ударов со стороны взломщиков. Были применены практически все типы DDoS (метод атаки на сайт с целью выведения его из строя при помощи обманных запросов. — Прим. ред.).

«Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС… Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 гигабит в секунду», — цитируют Дрюкова «Известия».

Глава центра противодействия кибератакам сообщил также, что хакеры попытались нанести удары по девяти игровым площадкам. В их числе дворец водных видов спорта, ледовый дворец, академия тенниса, баскет-холл, академия тенниса и центральный стадион.

Игры стран БРИКС проходят в столице Татарстана с 12 июля, заключительный день соревнований — 23 июня. Атлеты состязаются в 27 видах спорта, часть из них состоится в Казани, а другая в Москве. Разыгрывается 387 комплектов медалей. Турнирная таблица отображен на сайте Игр, в копилке России на сегодняшний день 206 золотых медалей, на втором месте — Белоруссия (46 медалей), а на третьем — Китай (19 медалей).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Казани благоустроят рекордное число парков благодаря Играм и саммиту БРИКС.