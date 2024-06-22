«Старая история»: Дзюник сказал об истинной причине отмены концертов Киркорова
Леонид Дзюник: Киркоров мог отменить концерты из-за плохой продаваемости билетов
Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov
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Ранее артист заявлял, что не сможет выступить на юге России из-за работы над кинопроектом.
Нежелание зрителей идти на концерты Филиппа Киркорова заставили его отменить концерты в южных городах России. Такую точку зрения высказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro. Ранее сам Киркоров заявил, что не поедет на юг, потому что занят другими делами.
«Подозреваю, что это повторение истории двадцатилетней давности. То, что было в 2004 году, когда произошла эта знаменитая история с журналисткой и ее розовой кофточкой», — высказал свое мнение Дзюник.
Тогда, вспомнил продюсер, организаторы сами отказывались устраивать концерты певца.
Продюсер считает, что Киркоров любит сцену и не смог бы от нее добровольно отказаться. Более того, для певца концерты — это основной источник доходов.
«Это лето, основной сбор, других гастролей нет. Поэтому, скорее всего, есть какая-то проблема», — уверен Леонид Дзюник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров отказался выступать на юге России.