На Кубани возбудили уголовное дело после истязания девочки в лечебном учреждении

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Матери не давали видеться с дочерью на протяжении трех недель, пока та проходила лечение. А потом выяснилось страшное.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки и халатности должностных лиц в лечебном учреждении. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в период с мая по июнь 2024 года девочка находилась в специализированном лечебном учреждении Выселковского района, где за ней не осуществляли должный надзор и не предприняли необходимых мер для оказания медицинской помощи. Конкретные подробности не разглашаются.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в психоневрологическом диспансере поселка Заречный. По словам Мизулиной, матери девочки не давали с ней видеться на протяжении трех недель, пока та проходила лечение.

Ранее жительницу Адыгеи обвинили в истязании трехлетней дочери, что привело к смерти ребенка. Информация о том, что девочку замучила насмерть собственная мать, распространилась в соцсетях. Очевидцы утверждали, что мать била девочку проводом от зарядного устройства. Отмечалось, что на теле ребенка обнаружили многочисленные ожоги и вырванные куски кожи. В деле разбираются местные правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей.