«Я деревня и есть»: Кологривый высказался о провальном кастинге

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Рассказываем, что не устроило во внешности актера создателей нового проекта.

Скандально известный актер Никита Кологривый возмутился тем, что после кастинга на одном из проектов ему сказали, что у него не «деревенское» лицо. Видео с фрагментами интервью появился в сети.

По словам Кологривого, он готовился к пробам очень долго. Однако, несмотря на то, что его игра, якобы, понравилась создателям, их не устроила внешность артиста.

«Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы — это деревенский частокол! Потому что я от сохи!» — высказался актер.

После Никита Кологривый еще раз обратился к создателям нового проекта с просьбой пересмотреть свое решение.

«Может быть, все-таки пересмотрите кастинг? Я могу!» — не сдержалась скандальная знаменитость.

Актер известен чредой резонансных заявлений. Например, по его мнению, многие ныне известные актеры незаслуженно получили свою славу. Кологривый утверждает, что сможет разоблачить любого артиста с незаслуженными, на его взгляд, регалиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кологривый рассказал, кого сложнее всего играть.