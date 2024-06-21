Глава Руанды заявил о готовности к войне с Конго

Фото: www.globallookpress.com / Alain Uaykani

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Отношения между странами обострились еще в январе 2021 года.

Руанда в случае необходимости готова вступить в войну с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом заявил президент страны Поль Кагаме в интервью телеканалу France 24.

По его словам, если происходящее на востоке соседнего государства распространится на территорию Руанды, то страна готова воевать. При этом Кагаме не подтвердил присутствие руандийских военных на территории ДРК.

В июле прошлого года войска Руанды перешли границу с ДРК и атаковали ее силы безопасности. На следующий день военные Конго отразили вторжение.

Отношения между странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке Конго. Власти республики обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подпись Руанды исчезла из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии.