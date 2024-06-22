Все от нервов: ученые обнаружили взаимосвязь стресса и облысения

Фото: www.globallookpress.com

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Волосы можно навсегда потерять из-за волнения.

Реакция организма на стресс может спровоцировать облысение. Результатами соответствующих исследований поделился таблоид The Sun со ссылкой на британских ученых.

«Комплексная реакция на стресс замедляет второстепенные функции организма, такие как рост волос», — пишет газета.

Отмечается, что данное открытие было сделано, когда исследователи изучали влияние одного из препаратов на волосяные луковицы. Тогда ученые обнаружили, что сильный стресс может полностью остановить рост волос, повредив клетки кожи головы. Из-за этого когда-то густую шевелюру можно потерять окончательно.

При этом ученые надеются использовать данные результаты для разработки новых методов лечения облысения.

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