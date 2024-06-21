Россиянина задержали в Черногории по обвинению во вмешательстве в выборы США

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Американская сторона требует выдачи гражданина РФ.

В Черногории по запросу американских властей задержан гражданин России, обвиняемый во вмешательстве в выборы в США. Об этом вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ТАСС.

По его словам, об аресте гражданина РФ комитет узнал из СМИ, после чего направил письмо уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, чтобы выяснить причины задержания.

По данным Мельникова, россиянина обвиняют во вмешательстве в американские выборы, и США требуют его выдачи. По законам Черногории, вопрос выдачи решает суд, однако власти имеют право депортировать задержанного на территорию третьей страны во внесудебном порядке.

В мае США объявили награду в десять миллионов долларов за информацию о 31-летнем россиянине Дмитрии Хорошеве, предполагаемом лидере хакерской группировки LockBit.

По данным американского минюста, Хорошев в сентябре 2019 года якобы создал группировку онлайн-вымогателей, атаковавших более 2,5 тысячи человек в 120 странах и получивших не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против актера Виталия Гогунского за «оправдание действий России».