Скончался солист ВИА «Сябры» Николай Сацура

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Артиста не стало на 73-м году жизни.

Умер известный российский и белорусский музыкант Николай Сацура, участник легендарного советского коллектива «Сябры». Ему было 73 года. Печальную новость сообщил официальный аккаунт группы в социальных сетях.

«Ушел из жизни наш коллега, человек который стоял у истоков ансамбля „Сябры“. Ансамбль „Сябры“ приносит самые глубокие соболезнования родным и близким Николая Владимировича! Светлая память о тебе всегда останется в наших сердцах, наш дорогой ДРУГ!» — написано в публикации.

Николай Сацура родился в городе Погост 2 июня 1952 года. Он окончил Гомельское музыкальное училище, а также Минский институт культуры. К коллективу «Сябры» артист присоединился в 1974 году. Николай Сацура также являлся членом Союза композиторов РБ.

Известно, что его сын Станислав решил пойти по стопам знаменитого отца. Он стал певцом и композитором, работая, в том числе, над созданием саундтреков.

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