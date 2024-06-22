Принц Уильям хочет выгнать детей из Букингемского дворца

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Наследник британского престола желает им счастливого детства.

Принц Уильям планирует выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту. Оставить королевские обязанности он намерен только старшему сыну Джорджу, который станет его наследником. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на приближенных семьи.

По данным источников, так Уильям хочет оградить детей от ссор и конфликтов, с какими столкнулись он сам и его младший брат Гарри.

«Если посмотреть на других младших детей в королевской семье, то устроить свою жизнь на самом деле удалось только Эдварду и Анне. У Маргарет была довольно несчастная жизнь. Что с Гарри, мы все знаем. Можно не сомневаться, что Уильям и Кэтрин не хотели бы, чтобы история повторилась», — сообщает приближенный к семье.

Предполагается, что для Луи и Шарлотта должны будут найти не связанные с исполнением королевских обязанностей занятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей больного раком Карла III.