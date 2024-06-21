«Основной упор на детях»: как в Казани решают проблему брошенных животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Подростки не только выгуливают и кормят питомцев городских приютов, но и пристраивают их в добрые руки.

В Казани к помощи зооприютам активно привлекают детей и подростков. На это направлен проект «Казань — город без брошенных животных», цель которого — взять под присмотр всех бездомных и оставленных хозяевами питомцев.

Как отметил в беседе с 5-tv.ru заместитель руководителя городского исполкома Искандер Гиниятуллин, главная причина пополнения уличных собачьих стай — сами владельцы, бросающие своих животных. Необходимо воспитывать у людей чувство ответственности к питомцам, и начать в Казани решили с детей, отметил Гиниятуллин.

«Основной упор в нашей работе мы сделали на детях. Они учатся понимать базовые потребности собак. Мы возим ребят в приюты, где они помогают ухаживать за животными», — пояснил чиновник.

В приютах дети видят, что происходит с животными, оказавшимися на улице, учатся сострадать и понимать ответственность человека за тех, кого он приручает. Занимаются они и конкретной помощью. К примеру, в приюте «Щенячий патруль» у каждого питомца есть подросток-куратор, который ухаживает за ним.

По словам руководителя заведения Светланы Ким, ребята не только выгуливают и кормят щенков, но и пытаются пристроить их в добрые руки. И получается у них это очень хорошо: за год новый дом обрели 270 питомцев «Щенячьего патруля».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе здорового питания.