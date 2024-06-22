«Продавайте доллары»: американский бизнесмен заявил о банкротстве США

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Госдолг страны превысил все активы, которыми владеют ее граждане и предприятия.

Неизбежный экономический коллапс грозит США из-за огромного государственного долга. Об этом заявил бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, призвав скорее продавать доллары.

Предприниматель указал на то, что выплаты по процентам американского госдолга достигли триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. При этом долг и необеспеченные обязательства США превысили все активы, которыми владеют граждане и предприятия страны.

«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал бизнесмен.

Президент РФ Владимир Путин в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума отметил, что в экономике США есть масса проблем, в том числе — огромный госдолг и быстро растущая инфляция.

По словам российского лидера, фундаментальные основы американской экономики сейчас «потрескивают», а США условно задолжали мировой экономике порядка 54,4 триллиона долларов.

Американская экономика на сегодня ничем не обеспечена, и это «безусловная проблема для всех держателей долларовой массы», подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как миллиардер Илон Маск высмеял работу Федеральной резервной системы США.