«Увидите меня мамой»: Ольза Бузова планирует родить ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость визуализирует давнюю мечту.

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова призналась в соцсетях, что планирует стать мамой. Эти мысли пришли к ней после прогулки с детьми своей подруги.

«Скоро увидите меня тоже мамой», — подписала Бузова опубликованное в личном блоге видео.

О желании родить ребенка Ольга Бузова говорит уже далеко не первый раз. Знаменитость однажды призналась, что сына она хотела бы назвать Алексеем, а дочь — Марией. Известно также, что родить Бузова хочет сама, так как считает себя вполне здоровой.

Сама же знаменитость призналась, что ее мечта до сих пор не осуществилась, потому что она еще не встретила того самого мужчину, с которым могла бы и хотела завести ребенка. Ольга Бузова уверена, что рожать нужно только от любимого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей.