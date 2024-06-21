«Сильный противовес G7»: в США обеспокоились расширением БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Дальнейший рост объединения позволит ему бросить еще более серьезный вызов доминированию доллара в торговле нефтью и газом.

Расширение БРИКС превращает его в сильный противовес G7. Об этом пишет Bloomberg.

«Увеличившийся альянс БРИКС может стать более сильным противовесом так называемой Группе семи», — говорится в публикации.

Отмечается, что объединение БРИКС пока в большей степени политическое, чем экономическое. При этом вхождение в него крупных поставщиков углеводородов позволит БРИКС бросить еще более серьезный вызов доминированию доллара в торговле нефтью и газом.

Также в статье говорится о том, что инициировал расширение БРИКС в основном Китай, а Россия, Индия и ЮАР его поддержали. По мнению авторов статьи, КНР пытается выстроить альтернативный миропорядок за счет привлечения в свою орбиту стран южного полушария и оспаривает гегемонию США.

Ранее в этот день стало известно, что к вступлению в БРИКС уже в этом году готовится Венесуэла — государство, чьих запасов нефти хватит на 300 лет, а также имеющее богатые месторождения угля, золота, алмазов и железной руды.

В середине июня о намерении вступить в БРИКС также объявил Таиланд. В январе к блоку уже полноправно присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В Татарстане 21 июня стартовал Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал 200 муниципальных руководителей более чем из двух десятков стран мира. На повестке — обмен опытом по самым острым вопросам: архитектура, транспорт, благоустройство, переработка мусора. Участники рассчитывают не только поделиться отчетами о проделанной работе, но и позаимствовать успешные кейсы российских коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани подписали соглашения о побратимстве в рамках форума городов стран БРИКС+.