Онкобольной звезде «Зачарованных» муж отказывает в разводе, чтобы не платить за ее лечение

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Знаменитость призналась, что уже не живет вместе с супругом.

Муж звезды сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти, которая уже долгое время борется с онкологией, отказывает ей в разводе, чтобы не платить алименты. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на документы.

«Он ждет моей смерти до того, как его обяжут выплачивать алименты на мое содержание. При этом он продолжает жить своей жизнью и уклоняется от обязанностей перед умирающей женой, с которой провел вместе более 11 лет», — заявляет знаменитость.

Известно, что в прошлом муж Шеннен Доэрти изменил ей. После этого они расстались, живут раздельно, но официально еще не разведены.

Актриса уже несколько лет борется с раком. В 2015 году у нее диагностировали онкологию молочной железы. Рак удалось перевести в ремиссию, однако в 2023 стало известно, что болезнь распространилась на мозг, а потом и на кости.

Доэрти надеется получить 15 тысяч долларов, чтобы потратить их на лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пациент победил смертельный рак мозга с помощью экспериментального метода.