«Град» уничтожил опорный пункт ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают громить неприятеля на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине.

Расчеты системы «Град» группировки войск «Север» уничтожили очередной опорный пункт ВСУ. БПЛА подтвердили — цель была поражена. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Приходит к нам задача — мы выдвигаемся, быстро и точно отрабатываем. У меня ребята все молодцы — стараются. С начала наступления (на территории Харьковской области. — Прим. ред.) мы могли в день выпускать по 300-400 снарядов спокойно, то есть работаем день и ночь», — рассказал один из офицеров группы с позывным «Сапфир».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.