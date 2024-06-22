Су-34 нанес удар по подразделениям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как Су-34 нанес удар по подразделениям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипажи боевых самолетов Су-34 в очередной раз нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Также в результате атаки фугасными авиабомбами была поражена замаскированная техника противника. Благодаря установленному универсальному модулю планирования и коррекции (УМПК) экипажи смогли работать, не входя в зону поражения ПВО противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.