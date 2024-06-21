Билет в один конец: украинцы не выходят из дома из-за мобилизации

NYT: украинцы не выходят из домов, боясь быть мобилизованными

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov

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О массовой панике в Незалежной сообщает американская пресса.

Украинские мужчины не выходят из квартир и домов в надежде избежать мобилизации на фронт. Об этом пишет The New York Times, публикуя рассказы украинцев.

Так, по словам 45-летнего киевлянина Владислава, он перестал ездить в центр города и посещать спортзал, опасаясь военных патрулей. Большую часть времени теперь мужчина проводит в своей квартире, наблюдая в бинокль за офицерами, раздающими повестки о призыве у ближайшей станции метро.

Другой собеседник издания, 28-летний веб-дизайнер из Львова Андрей, признался, что стал уже «немного параноиком» из-за постоянных попыток спрятаться. Призыв на военную службу он считает «билетом в один конец на линию фронта».

Многие украинцы стали передвигаться только на такси, чтобы их не схватили на улице и не отправили на призывной пункт.

Газета пишет, что украинцы боятся быть убитыми в ходе конфликта и не хотят идти в армию из-за отсутствия у них должной военной подготовки.

На днях стало известно, что план по мобилизации увеличили вдвое в Харьковской, Сумской и Одесской областях. При этом даже прежний план выполнялся с трудом.

Правила мобилизации на Украине постоянно меняются. К службе призывают всех с 18 до 60 лет. Всеобщая мобилизация в стране продолжается уже более двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Закарпатье мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с двумя детьми.