Делегат от Марокко поприветствовал создание Ассоциации городов БРИКС+

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Евдоков; 5-tv.ru

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На форум городов стран объединения в Казань приехали 200 муниципальных руководителей более чем из 20 государств мира.

Создание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ положительно скажется на развитии городов Африки. Об этом заявил на форуме в Казани заместитель генсека Всемирной организации «Объединенные города и местные власти — Африка» (Марокко) Моррис Мболела.

«Приветствуем создание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+. Это усиливает наше общее муниципальное движение, а значит, будет поддерживать, так или иначе, и нас в той работе, которую мы делаем на благо горожан, городов муниципалитетов Африки», — заявил он.

По словам Мболела, решение о создании ассоциации соответствует инициативам стран БРИКС по усилению финансирования потребностей граждан в странах объединения.

Также представитель Марокко озвучил наиболее острые проблемы в крупных африканских городах. В их числе — слаборазвитая система водоснабжения и водоотведения, отсутствие инфраструктуры и дорог, неконтролируемый приток населения и нехватка рабочих мест.

В Татарстане 21 июня стартовал Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал 200 муниципальных руководителей более чем из двух десятков стран мира. На повестке — обмен опытом по самым острым вопросам: архитектура, транспорт, благоустройство, переработка мусора. Участники рассчитывают не только поделиться опытом, но и позаимствовать успешные кейсы российских коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе здорового питания.