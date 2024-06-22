«Защита своих»: психолог объяснила агрессию дочери Бони в адрес Джигана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Анджелина повергла в шок подписчиков звездной мамы своей кровожадностью.

Агрессия дочери Виктории Бони Анджелины в адрес рэпера Джигана объясняется стремлением девочки защитить маму. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила психолог Александра Миллер.

Так она прокомментировала видео, на котором 12-летняя Анджелина на английском языке очень экспрессивно говорит, что «отрезала бы головы» обидчикам мамы.

Джиган расстроил Боню во время съемок одного из шоу в Дубае. Отмечается, что в конфликте также участвовал блогер Саша Стоун.

Видео агрессивного поведения дочери опубликовала в соцсети сама Боня. Судя по ее смеху за кадром, она не находит ничего страшного в словах Анджелины и считает их всего лишь шуткой.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov1; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Психолог, в свою очередь, называет поведение девочки стандартной реакцией на ситуацию, в которой, как ей показалось, обидели ее маму.

«Здесь ребенок просто защищает свою маму… Наверняка она переживает за репутацию мамы, то, как к ней относятся. Поэтому такая стандартная реакция защиты своих. Только у подростков она в разы сильнее проявляется», — пояснила эксперт.

Миллер также напомнила, что подростки, в принципе, могут быть агрессивны из-за бушующих в организме гормонов и каждую ситуацию воспринимают гипертрофированно.

При этом, по мнению психолога, экс-звезда «Дома-2» напрасно вовлекает ребенка во взрослую жизнь, а особенно в интриги светской тусовки. Миллер считает, что это может повысить тревожность у девочки и, в целом, негативно сказаться на ее психике.

«Я бы не советовала так активно вовлекать, потому что ребенок должен жить своей жизнью и минимально реагировать на светские выплески. Там (в тусовке — Прим. ред.) присутствует лицемерие, не нужно об этом забывать. Нужно все-таки ребенка ограничивать от этой среды, которая руководствуется только глянцевой обложкой. Потому что внутри взаимоотношения там совершенно иные, они поверхностные и, зачастую, навеяны просто какой-то сиюминутной историей», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности скандала, который устроила Виктория Боня на съемках шоу, где звездам приходиться выживать в Дубае.