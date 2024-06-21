«Дайте нам выборы!» — флаг Украины с призывом к властям вывесили на матче Евро-2024
Флаг Украины с призывом провести выборы вывесили на матче Евро-2024
Фото: Reuters / ALESSANDRO DELLA VALLE
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Он провисел чуть менее получаса.
В Дюссельдорфе во время матча между сборными Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу болельщики вывесили на трибуне украинский флаг с надписью «Дайте нам выборы». Текст был на английском языке. Об этом стало известно из новостного украинского Telegram-канала «Страна».
Всего флаг с призывающей надписью провисел чуть меньше получаса. Затем его убрали с трибуны.
Не так давно президент России Владимир Путин заявил, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского* на Украине истек, согласно Конституции страны. Сейчас единственным действующим органом власти в Незалежной можно считать Верховную Раду, пояснил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СВР заявили о планах Запада «списать» Зеленского.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.