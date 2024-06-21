Стабильность и внимание: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 июня

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 24 по 30 июня.

Основная энергия недели (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

5-tv.ru

Стабильная неделя в плане энергий. «Четверка Пентаклей» — очень материальная и устойчивая карта, поэтому на этой неделе Таро советует вам максимально накопить свои силы и ресурсы для дальнейших шагов в будущем.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Солнце)

5-tv.ru

Эта карта означает выход из каких-либо ограничений. Таким образом, если раньше у вас не получалось что-то в финансовом плане или же все ваши проекты терпели неудачу, то теперь у вас есть возможность начать новый путь, так как «Солнце» — это бодрость и исследование нового.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Девятка Кубков)

5-tv.ru

Это прекрасная карта для сферы любви, означающая стабильность в отношениях. Таро подсказывает вам, что на этой неделе вы получите какие-то блага в большом объеме. Отношения будут наполнены, стоит ожидать много внимания и подарков со стороны спутника. Кроме того, в этот период можно получить какой-либо новый опыт.

Совет на неделю (Карта Таро — Двойка Жезлов)

5-tv.ru

Карта символизирует партнерство и дуальность. Таро подсказывает, что, несмотря на ваш прошлый опыт и знания, вам стоит выбрать новый путь. Например, новое знакомство или новое дело. Планируйте свой новый путь.

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