«Расставайтесь на здоровье»: психолог рассказал, как сохранить отношения в паре

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Эксперт утверждает, что существует простой и действенный способ.

Время, проведенное отдельно от партнера, может сохранить отношения в паре. Такой точкой зрения поделился психолог Александр Шахов с корреспондентом 5-tv.ru на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Как объяснил эксперт, из-за привыкания к своему спутнику можно потерять интерес. Тогда, вероятно, внимание начнут привлекать менее известные нам люди.

«Для того, чтобы сохранить отношения, нужно периодически расставаться. Для многих женщин это прям страх страшный. Дело в том, что, когда мы вместе, мы „растворяемся“ в других, это называется слиянием у психологов», — разъяснил Александр Шахов.

Эксперт рекомендует не реже, чем раз в два месяца, разъезжаться на два-три дня, жить раздельно.

По мнению Шахова, раздельно проведенное время нужно для того, чтобы «соединиться» с собой. Если в отношениях постоянно сталкиваться с привычными вещами, то возникнет привыкание.

«„Мед бывает нам так сладок, что и гадок“, — говорил Шекспир. То есть, если мы постоянно вместе, мы надоедаем. Расставайтесь на здоровье», — заключил психолог.

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