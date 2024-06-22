Ходят по лезвию ножа: преступные высказывания иноагентов выходят им боком

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов 5-tv.ru

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Все больше покинувших россию публичных людей в своих высказываниях переходят опасную грань.

Тюремный срок грозит не очень известной, но весьма разговорчивой актрисе. Слова Яны Трояновой* проверяют следователи за ее призывы, которые даже цитировать неприятно. Что ждет тех, кто считает себя лучше и умнее других в вопросах государственной важности, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Иноагент Илья Яшин*, сидя за решеткой, с нервными смешками слушает решение суда — апелляция отклонена. Он пытался обжаловать один из штрафов, который получил еще летом 2022-го — не указал в своих публикациях, что получает деньги из-за рубежа. Тогда он еще очень много выпускал фейков про российскую армию и наговорил в итоге на восемь с половиной лет лишения свободы. Яшин* не успел сбежать из России после своих русофобских заявлений. Остальные же соратники Навального** продолжают высказываться из-за рубежа.

«Перемены в России произойдут изнутри. Но сейчас, кажется мне, летом 2024 года, уже просто является очевидным, что победа может быть достигнута только здесь. В 1917 году случились две революции, и, вследствие этих революций, в России сменился политический режим», — заявлял Леонид Волков***.

Внесенный в список экстремистов и террористов Леонид Волков*** именно таким видит окончание спецоперации. Юристы говорят, тут и без сложных экспертиз есть все основания для возбуждения уголовного дела.

«Предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, либо к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации. За такие деяния, с учетом квалифицирующих признаков уголовной ответственности, — до семи лет», — объясняет юрист Владимир Прищепа.

Выходцы из экстремистского ФБК**** будто соревнуются в жесткости преступных высказываний и действий. Бывший пресс-секретарь организации, иноагент Анна Ведута* отчитывается о закупках снарядов украинским националистам для обстрела мирных районов Донбасса, Белгорода или, может, Курской области?

«Это — статья 205 прим. 1 — о финансировании террористических организаций. А поскольку она прямо об этом говорит, что она финансово помогает ВСУ, здесь может образоваться из состава и 275 статья Уголовного кодекса, а именно — государственная измена, поскольку, фактически, своими словами, она высказывает полную приверженность политики террористического государства», — указывает юрист Алексей Бардаков.

Уже очевидно, что все действия продиктованы Западом. Инструкции Юлия Навальная тайно получила от немецких спецслужб еще в 2020 году, когда вместе с супругом путешествовала по Германии. А теперь вместе с экстремистом Иваном Ждановым*, иноагентами Марией Певчих* и Владимиром Миловым* она продвигает в Европе антироссийские санкции.

«Есть признаки статьи 284.2 УК РФ — это призывы к реализации осуществлению мер в виде применения либо продления санкций в отношении РФ. Лицо должно быть ранее привлечено к административной отвесности. И в течение года повторно совершить повторные аналогичные действия, тогда будет состав преступления», — отмечает юрист Антон Комаров.

Последовать за ними может и когда-то великий шахматист Гарри Каспаров**, также внесенный в список террористов и экстремистов.

«Ничего другого, кроме украинского флага в Севастополе, поменять имперское сознание граждан России не может. Украина решает эту войну военным путем. Значит, ну первым делом, она сносит мост. Там Taurus и ATACMS сделают без всяких проблем», — заявлял Каспаров.

По мнению юристов, подобные высказывания — не что иное, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России и против безопасности государства. Законом предусмотрено до семи лет лишения свободы. Чуть меньше — до пяти лет — теперь грозит и иноагенту актрисе Яне Трояновой, которая оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.

«Мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“», — не стесняется в выражениях Яна Троянова.

«Меня, как участника и добровольца СВО, подобные заявления крайне возмущают. Человек, который родился в России, зарабатывал в России… Когда наступил сложный момент для страны, эти люди пытаются дискредитировать граждан РФ! Мы обратились в прокуратуру», — рассказывает председатель Ветеранов России, доброволец СВО Эльдар Резяпов.

Материалы для проверки направлены в следственные органы. Сейчас решается вопрос о привлечении актрисы к уголовной ответственности по статье о возбуждении ненависти и вражды.

* — признан в России иноагентом;

** — внесены в реестр иноагентов в РФ, а также перечень террористов и экстремистов

*** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России