«Долой Санду!»: сторонники Гуцул и Таубер поддержали политиков у здания суда

Сторонники политиков Гуцул и Таубер поддержали их у здания суда

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Во время митинга произошло несколько стычек с провокаторами.

В Кишиневе сотни людей собрались у здания районного суда, чтобы поддержать оппозиционных политиков: депутата парламента Марину Таубер и главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.

Молдавские власти пытаются устроить над ними показательный судебный процесс, обвиняют общественных деятелей якобы в получении незаконного финансирования и нарушения правила поддержки политических партий.

Несогласные с преследованием оппозиции скандируют «Долой Майю Санду!». Оппозиция обвиняет молдавского президента в развале экономики, сдаче национальных интересов Западу и попытке развязать репрессии против здоровых политических сил.

«Было видно хорошо, что и прокуроры, и судья очень торопились с продвижением этого дела, чтобы обвинить лидеров оппозиции. Но и я, и Илан Шор, и Евгения Гуцул — докажем нашу невиновность!» — заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Уже по традиции на акции молдавской оппозиции появились провокаторы, полиция встала на их сторону, произошли несколько стычек. Но участники митинга в большинстве своем проявили сдержанность. Они потребовали от властей прекратить оказывать давление на политиков, несогласных с прозападным курсом Санду.

Судебное заседание по делу Евгении Гуцул перенесли на 26 июня.