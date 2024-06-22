«Долой Санду!»: сторонники Гуцул и Таубер поддержали политиков у здания суда
Сторонники политиков Гуцул и Таубер поддержали их у здания суда
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Во время митинга произошло несколько стычек с провокаторами.
В Кишиневе сотни людей собрались у здания районного суда, чтобы поддержать оппозиционных политиков: депутата парламента Марину Таубер и главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.
Молдавские власти пытаются устроить над ними показательный судебный процесс, обвиняют общественных деятелей якобы в получении незаконного финансирования и нарушения правила поддержки политических партий.
Несогласные с преследованием оппозиции скандируют «Долой Майю Санду!». Оппозиция обвиняет молдавского президента в развале экономики, сдаче национальных интересов Западу и попытке развязать репрессии против здоровых политических сил.
«Было видно хорошо, что и прокуроры, и судья очень торопились с продвижением этого дела, чтобы обвинить лидеров оппозиции. Но и я, и Илан Шор, и Евгения Гуцул — докажем нашу невиновность!» — заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
Уже по традиции на акции молдавской оппозиции появились провокаторы, полиция встала на их сторону, произошли несколько стычек. Но участники митинга в большинстве своем проявили сдержанность. Они потребовали от властей прекратить оказывать давление на политиков, несогласных с прозападным курсом Санду.
Судебное заседание по делу Евгении Гуцул перенесли на 26 июня.