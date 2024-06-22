«Будете работать оперативно и грамотно»: Путин встретился с выпускниками военных вузов

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

На мероприятии также присутствовал Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В Кремль было приглашено более 600 отличников, выпускников различных военных вузов. Вчерашние курсанты завтра уже будут обеспечивать безопасность государства. О том, что их ждет на этом пути, рассказали президент и министр обороны. Это услышал и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В Георгиевском зале Кремля собрались лучшие из лучших — золотые медалисты военных институтов и академий. Личное напутствие им дает Верховный главнокомандующий.

«Мы бережем каждую страницу воинской летописи Родины, чтим имена героев, не жалевших себя ради ее свободы и будущего. В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших воинов от рядового до маршала», — сказал Владимир Путин.

Каждый из них уже знает, чем будет заниматься на военной службе.

«Я буду служить дальше по своей специальности — эффективность боевых действий в ракетных войсках стратегического назначения», — сказала выпускница Военной академии РВСН имени Петра Великого Камила Довгопол.

«Лично я остаюсь в столице нашей Родины, городе-герое Москва. Я не могу рассказать, это секретно», — сказала выпускница Балтийского высшего военно-морского училища имени Ф. Ф. Ушакова Анастасия Козлова.

Максим Бубликов из Петербурга — гордость вуза — вернется в свою Альма-матер и будет заниматься наукой.

«Стремление было к научной деятельности, всегда хотелось помочь человечеству не только физически, но и своим умом, поэтому все пять лет упорно трудился, чтобы потом решать какие-то важные вопросы. А родная академия — нет ничего, как говорится, роднее тех стен, которые с тобой пять лет пробыли, и тех людей, которые тебя поддерживали на всем пути и готовы помочь дальше», — сказал выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Максим Бубликов.

В этом году Военно-космическая Академия выпустила больше тысячи специалистов. Будущим инженерам-испытателям предстоит контролировать подготовку пусков ракетоносителей и космических аппаратов, управлять экипажами, предупреждать о ракетном нападении и наблюдать за космическим пространством. Обучение они проходили на реальных аппаратах в вузе.

Настоящая ракета «Ангара 1.2». Курсанты внимательно изучают ее конструкцию уже с третьего курса, например, топливный бак, рассчитанный на 150 тонн. Отдельно вынесен двигатель — можно проводить пневмоиспытания.

Кто-то из вчерашних курсантов возглавит военные подразделения. Олег Григорьев — выпускник Военно-медицинской академии получил специальность анестезиолога-реаниматолога. В зоне СВО он уже спасал раненых на передовой, и снова готов отправиться туда.

«Кадровый военный. Это моя обязанность, меня на это учили, меня на это готовили», — сказал выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Олег Григорьев.

Встреча президента с курсантами как раз проходит во время специальной военной операции. В России увеличивается выпуск образцов бронетехники, систем РЭБ, беспилотников. Дроны с системой сброса собирают курсанты пензенской Военной академии материально-технического обеспечения. Все для фронта, все для Победы.

«Приоритетом остается и активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь, в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах, в расследовании преступлений неонацистов и карателей, которые должны ответить за свои злодеяния: за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сел. Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно, на всех порученных участках добиваться конкретных результатов», — сказал Владимир Путин.

Развитие ядерной триады — важнейшая задача, которая также зависит от выпускников военных вузов. В этом году Академию РВСН, где готовят специалистов для современных систем вооружения, окончили 800 офицеров. Части и соединения РВСН уже оснащены комплексами «Ярс», ракетные войска перевооружаются на гиперзвуковые «Авангарды».

«Будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров», — заявил Путин.

«Товарищи офицеры, в войсках от вас потребуется максимальная самоотдача, смелость в принятии решений, собранность и принципиальность. Знания, полученные в академиях и училищах, внедряйте в оперативную боевую подготовку, опыт специальной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Каждому выпускнику предстоит успешно исполнять поставленные задачи и достойно нести звание российского офицера. Впереди короткий отдых, а после — поездка к месту боевого дежурства.