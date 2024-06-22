Страсть, цветочки и кино: психолог рассказал, как вернуть романтику в отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Как вновь окунуться с партнером в конфетно-букетный период?

Романтику и страсть можно вернуть в отношения, если заниматься саморазвитием и фокусироваться на своей жизни. Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал в рамках мероприятия SYNERGI WOMAN FORUM — 2024 психолог-сексолог Дмитрий Гухман.

По словам специалиста, женщины склонны в отношениях «растворяться» в партнере, что может отталкивать вторую половинку на подсознательном уровне. Женщина зачастую забывает про свои внутренние архетипы, которые, по мнению Дмитрия Гухмана, и разжигают в паре интерес.

«Когда женщина развивается таким образом, то отношения не будут стоять на месте», — объяснил эксперт.

Психолог сравнил также контакт между мужчиной и женщиной с эскалатором — они либо «едут» вверх, либо вниз. По словам Дмитрия Гухмана, женщине нужно уметь быть разной не для мужчины, а для себя.

«Отношения имеют сезонность: осень, потом раз — и уже зима. А потом раз — и развод. А когда женщина развивается, то после зимы может идти весна, отношения можно сохранить», — считает психолог.

Чтобы выйти на новый уровень в отношениях, их можно развивать через эмоциональный интеллект, сексуальность и осознанность. Благодаря этому можно вновь почувствовать конфетно-букетный период, считает Дмитрий Гухман.

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