Делегат от Бразилии назвал БРИКС+ будущим мира

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Евдоков; 5-tv.ru

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В Казани стартовал Международный форум городов стран объединения.

Страны БРИКС — это будущее человечества. Об этом заявил 5-tv.ru вице-президент Бразильской ассоциации муниципалитетов, мэр бразильского города Кордейрополис Хосе Адинан Ортолан.

«Страны БРИКС — это будущее мира, будущее человечества. И их повестка дня абсолютно отличается от тех стран и тех организаций, которые нам привычны», — подчеркнул он.

При этом в основе создаваемой в рамках объединения мировой повестки лежит принцип устойчивого развития, добавил Ортолан.

Делегат от Бразилии отметил, что Казань была выбрана для проведения форума городов стран БРИКС+ не случайно: она объединяет религии, Восток и Запад.

По словам Ортолана, сотрудничество и связи с другими городами БРИКС открывает для участников огромные перспективы и создает возможности для развития каждого из городов.

Одним из важнейших тем форума представитель Бразилии назвал проблемы климатических изменений, социальной инклюзивности и мобильности.

Также в число ключевых вопросов урбанистики, по мнению Ортолана, входят вовлечение людей в жизнь городов и здоровье граждан.

В Татарстане 21 июня стартовал Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал муниципальных руководителей более чем из двух десятков стран. На повестке — обмен опытом по самым острым вопросам: архитектура, транспорт, благоустройство, переработка мусора. Участники рассчитывают не только поделиться опытом, но и позаимствовать успешные кейсы российских коллег.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие новые возможности БРИКС дает странам-участницам в понимании делегата от ЮАР.