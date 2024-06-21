Лидер группы «Чайф» Шахрин: о будущем коллектива, своей семье и простом человеческом счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Музыкант дал большое интервью в преддверии своего 65-летия.

Российскому рок-музыканту и основателю группы «Чайф» Владимиру Шахрину 22 июня исполняется 65 лет. В преддверии юбилея знаменитый артист решил оглянуться назад и вспомнить, какой путь привел его к славе, а также порассуждал о жизни и поделился своей философией бытия. Обо всем он рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия».

Что означает счастье для артиста

Вышинский Денис / ТАСС

Владимир Шахрин признается: счастье для него — переменчивое состояние, которое не бывает постоянным. Он отметил, что находиться всегда в состоянии радости просто невозможно, это — патология.

Однако Шахрин подчеркивает: в его 65 лет «поймать» ощущение счастья гораздо проще, ведь кроется оно, по сути, в мелочах. Это может быть хорошая новость от врачей, которые хвалят его состояние здоровья. Или время, когда вся его большая семья с детьми и внуками собирается за одним столом.

Шахрин делится по-настоящему большой радостью, которую испытал совсем недавно. Она связана с его младшей внучкой Полиной, которую он называет очень самостоятельным ребенком.

«Вот прямо вот в эти выходные, которые прошли, она ко мне подходит и просит меня: „Дедушка, давай вот это сделаем, а пойдем со мной цветы собирать в лес, еще букет для мамы“… Ты понимаешь, что ты прямо счастлив! Вот такой момент, что вот это крошечное существо тебе доверяет и тебя любит. Ну, собственно говоря, я думаю, быть любимым и заниматься любимым делом, любить кого-то — это и есть самое… такой простой рецепт счастья», — говорит музыкант.

К слову, хоть артисту и нравится проводить время с внуками, но на гастроли и репетиции он членов семьи не берет. Шахрин считает этот процесс очень интимным.

Но зато в гримерках на концертах всегда можно встретить семьи всех участников коллектива. Также все родственники музыкантов собираются на Рождество. По традиции, на даче Шахрина.

«На даче у меня был круглый стол, где мы собирались, группа с женами. Потом появились дети, за этот стол перестали входить. Я так вырубили кусок в стене и пристроил его. Мы поставили там стол. Такой длинный, большой стол. Потом выросли внуки, опять перестали входить в то место, где я пристроил — сбоку еще достроили. Теперь два длинных стола стоят. У нас где-то порядка 35 человек собираются на Рождество», — рассказывает артист.

А еще у музыкантов есть традиция: к каждому празднику они готовят выступление, чтобы порадовать друзей.

Как увлекся рок-музыкой и причем здесь Rolling Stones

www.globallookpress.com

Шахрин подчеркивает: увлечься музыкой и именно начать играть ее — это совершенно разные вещи. С иностранной эстрадой он познакомился благодаря пластинкам, которые были в его детстве. Особенно ему нравился Том Джонс. Будущему артисту казалось, что он был не похож на остальных.

Когда Шахрин заканчивал седьмой класс, его отец принес домой магнитофон, где был записан концерт группы Rolling Stones 1968 года. Это буквально «взорвало голову» юного любителя музыки.

Ему хотелось, чтобы эти песни услышали все вокруг. И уже в восьмом классе он собрал собственный школьный ансамбль. Сначала из инструментов имелись только две классические гитары. Потом появились пионерские барабаны.

Артист отмечает, что не все были довольны его увлечением. Например, их репетиции в кабинетах мешали другим ученикам. Поэтому классная руководительница договорилась и выделила ансамблю кабинет физики, в котором ребят не было слышно.

Кстати, тогда о музыкальной карьере речи еще не шло: школьникам просто нравилось играть, о настоящей сцене и славе они не задумывались.

«С другой стороны, я понимаю, что нами двигал банальный половой инстинкт, потому что это такой период полового созревания, а парни с гитарой нравились девушкам. Поэтому только парень с гитарой — это уже хорошо. И мы после школы поступили в строительный техникум не потому, что хотелось быть строителями, а потому что была возможность поступить всей школьной группе. У меня в техникуме работали дедушка и моя мама», — вспоминает музыкант.

После учебы в техникуме все участники коллектива дружно отправились служить в армию. И по возвращению снова начали играть. Просто для того, чтобы «не сойти с ума». Так и появился свердловский рок-клуб, который объединял в себе не только музыкантов, но и писателей, архитекторов, дизайнеров, фотографов и просто интересных и творческих людей.

Однако в какой-то момент Шахрин все же задумался о будущем. Шел 1989 год. Перед артистом встал выбор: оставить музыку в качестве хобби и играть после работы или строить карьеру в шоу-бизнесе. Тогда же группа начала выступать на фестивалях и зарабатывать какие-то деньги. Судьба будто показала им путь, и артисты уволились со своих работ и стали уже профессиональным коллективом.

«Получили главный приз, как я считаю, после первого фестиваля. Это приз зрительских симпатий. В конечном итоге все это делается для зрителей, для того, как оценивают зрители, выступление. И у нас получилось», — говорит музыкант.

Почему Екатеринбург, а не Москва

www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

Не будет преувеличением сказать, что группа «Чайф» буквально покорила всю Россию. И, само собой, известность, да и финансы, позволяли музыкантам оставаться в Москве. Однако звезды все же предпочли родной Екатеринбург. Почему так?

«Нас абсолютно устраивает наш город, мы живем там до сих пор. Я это называю „естественная среда обитания“. Понятно, что уже в начале 1990-х нужно было, действительно, какое-то присутствие в столице. Потому что появились дела, и многие вещи тогда появившиеся: радиостанции, телеканалы музыкальные. Они все требовали присутствия тут (в Москве). На наше счастье, в 1992 году произошло событие, что мы познакомились и договорились о совместном сотрудничестве с Дмитрием Гройсманом», — делится Шахрин.

С музыкальным продюсером Гройсманом члены «Чайф» познакомились на борту теплохода. Тогда же они сначала на словах договорились, что Дмитрий будет помогать коллективу в коммерческом ключе. Но при этом все творческие вопросы они будут решать самостоятельно. Тогда же на борту они обсудили финансовый вопрос, а потом целых два года работали на без всяких договоров и контрактов.

«Мы так договорились. Мы ударили по рукам!» — отмечает артист.

Тогда же у группы появился концертный директор, и смысла переезжать в Москву стало еще меньше.

Внутри группы «Чайф», кстати, нет никаких контрактов. Это просто «банда друзей», которых связывает куда большее, нежели бумаги и документы.

«Это не Владимир Шахрин и группа „Чайф“. Это именно группа „Чайф“. И мы остаемся группой, потому что каждый вот кусочек своего таланта, кусочек своего какого-то мировоззрения музыкальный, своих возможностей — он туда внес», — заявляет музыкант.

Сам же Шахрин старается писать песни про то, что его действительно волнует, и за что он переживает.

Владимир Шахрин вне сцены

¬www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Шахрин признается, что старался никогда не позволять себе «барских замашек». Это совершенно не в его стиле. Он не может на 100% сказать, хорошо это или плохо, отмечая это как существующая данность. Хотя, возможно, в шоу-бизнесе некая характерность и необходима, но у самого артиста, по его словам, просто не получается грубить людям.

Музыкант хоть и не жалуется на финансовое положение и, мягко говоря, не бедствует, но не нанимает себе домработниц и других помощников. Он сам выносит мусор, ходит в магазин, отвозит какие-то вещи на дачу. Также, когда его дети были младше, то и в школу, и в детский сад они ездили с папой на машине.

Шахрин против искусственного интеллекта

www.globallookpress.com / Interpress Photoagency

В своем творчестве певец никогда не прибегал к помощи искусственного интеллекта. Он подчеркивает: нейросети не могут придумать ничего нового, но хорошо анализирует данные, что уже есть в глобальной сети.

Шахрин отмечает, что ИИ делает все быстро, удобно, и люди к этому привыкают. Возможно, когда-нибудь его и можно будет использовать для написания музыки в кино. Но он никогда не сможет повторить, к примеру, гениальность саундтрека из фильма «Крестный отец» или другого культового кино. Артист считает: если людям начнет хватать того, что делает ИИ, в мире наступят страшные времена.

«Надеюсь, что здравый смысл какой-то все равно победит. Наверное, в какой-то области искусственный интеллект нужен. Когда нужна задача действительно очень простая. Условно говоря, если люди сидят там в кафе, должна играть какая-то тихая приятная музыка. Ну, наверное, ее можно написать искусственно, ее ты даже не слушаешь, она звучит и звучит», — считает артист.

Так или иначе, Шахрин не переживает за свою аудиторию. Он уверен, что верные поклонники останутся с ним. При этом артист обращает внимание, что на улицах ходит много людей с гитарами, а, значит, им нравится самим делать музыку. Поэтому далеко не все потеряно, и у этого мира еще есть шанс.