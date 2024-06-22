Успеть перед отдыхом: сколько готовы тратить россияне на услуги красоты летом

Россияне ежемесячно готовы тратить почти пять тысяч рублей на услуги красоты

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Какие бьюти-специалисты наиболее востребованы в сезон отпусков?

С началом сезона отпусков россияне готовы тратить почти пять тысяч рублей на бьюти-процедуры ежемесячно. Об этом изданию Lenta.ru рассказали аналитики одного из крупнейших в России сервисов по поиску услуг.

Согласно их исследованию, почти половина населения России, а именно 44%, являются клиентами салонов красоты или индивидуальных мастеров. При этом 16% из них наводят красоту регулярно. В среднем россияне готовы потратить приблизительно 4538 рублей в месяц на ногти, ресницы и волосы.

«Самыми популярными услугами остаются маникюр и педикюр, ими пользуются 63% опрошенных», — заявили эксперты.

Также выяснилось, что регулярно маникюр и педикюр летом делают 70% россиян в возрасте от 55 до 64 лет. При этом молодежь от 18 до 24 лет обращается за этими услугами не так часто.

Процедуры по уходу за волосами заняли второе место по популярности. Отмечается, что услуги парикмахеров более востребованы среди старшего поколения. Третье место в списке отводится уходу за бровями и ресницами.

Наименее популярны оказались косметологи. К их услугам прибегают всего 35% опрощенных.

«Россияне обращаются к косметологам летом, чтобы подобрать правильный уход за кожей в жаркое время года, защитить ее от ультрафиолета и агрессивного воздействия внешней среды», — рассказали эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как салоны красоты развращают малолетних детей.