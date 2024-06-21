Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей

Солисты «Иванушек» заявили о важности любить то, чем занимаешься

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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По мнению артистов, главное — искренне любить свое дело.

Солисты группы «Иванушки International» рассказали, как можно достичь поставленных целей. Об этом артисты сообщили эксклюзивно автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Надо действовать. И не ставить перед собой цель, а просто жить и делать то, что тебе нравится», — поделился певец Андрей Григорьев-Аполлонов.

По словам артиста, нужно учиться тому, чем хочется заниматься, и посвятить этому множество времени, чтобы отточить свой навык. А уже на жизненном пути появятся необходимые полезные знакомства.

Кирилл Андреев также отметил, что важно сначала не обращать внимание на то, сколько платят денег за любимую работу. Например, как вспоминает артист, когда только появились «Иванушки», то от нее не было никакой финансовой отдачи, а работать приходилось много. Но никого из команды это не останавливало.

«Слава богу, что дожали, терпели, и вот уже 30 лет занимаемся любимой профессией», — отметил музыкант.

Кирилл Туриченко подчеркнул, что необходимо жить своей работой, чтобы она приносила удовольствие.

«Очень многие люди занимаются десятилетиями тем, что им не нравится и тратят свое самое драгоценное — это время, на то, что им несвойственно и то, что они не любят», — сказал Туриченко.

Полное интервью с «Иванушками International» смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что участники группы «Иванушки International» поделились, что их идею с туром по школе спустя время использовала американская певица Бритни Спирс.