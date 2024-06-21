«Пробирались в отель»: как Глюк’oZa еще подростком преследовала «Иванушек»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Еще будучи 13-летним ребенком, певица пыталась вручить одному из солистов съедобный подарок. Но все пошло не по плану.

Однажды сестра певца Андрея Григорьева-Апполонова, солиста группы «Иванушки International», помешала еще юной звезде Глюк’oZa вручить ему подарок. Забавной историей артист поделился в интервью с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу» 5-tv.ru Лане Шевченко.

Исполнитель рассказал, что коллектив во время многочисленных туров на пике популярности часто преследовали поклонницы. Девушки искренне мечтали пообщаться с кумирами и совсем не боялись следовать за ними по пятам. Фанатки караулили знаменитостей около отелей, иногда даже ломились в номера гостиниц.

«В каждом городе, в каждой гостинице какие-то девчонки, грубо говоря, 500 человек прибегало к гостинице. И каким-то чудом 10-20 девчонок пробирались в отель. Так же, как и в другие концертные залы, бесплатно. И в Кремлевский дворец бегали по сто девчонок, охрана вообще не понимала, почему на „Песню года“ снуют, шастают, пробираются по пожарным лестницам, спускаются фанатки», — вспомнил исполнитель.

Одной такой поклонницей в свое время была и Наталья Чистякова-Ионова, позже прославившаяся как Глюк’oZa. Тогда ей было всего 13 лет, однако она тоже сумела пробраться к «Иванушкам» в отеле. Девочка хотела отдать Григорьеву-Апполонову арбуз, но дверь номера почему-то никто не открывал, сколько бы будущая звезда не стучала.

Преградой для исполнения мечты порадовать любимого артиста стала сестра Андрея — Юлия. Она работала в группе костюмером. Так, после одного из выступлений музыкант уже отправился спать, а девушка осталась разбирать вещи.

Появление маленькой фанатки и ее настойчивое желание увидеть музыканта разозлило Юлию. Подобный случай был далеко не первым, но на этот раз ее терпение лопнуло. Именно поэтому костюмер «Иванушек» разбила арбуз Глюк’oZы об пол.

Наталья не могла поверить в случившееся и еще долго переживала из-за инцидента. Спустя года, став известной певицей, она уже лично познакомилась с солистом популярной группы и поведала ему о случившемся.

«Вот эту историю мне рассказала Наташа. Чего только не бывало», — с улыбкой сказал артист.

Полное интервью с «Иванушками International» смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

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