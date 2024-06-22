Превышает суточную норму: врач рассказал о самых опасных сладостях для летнего сезона

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чем заменить любимые лакомства — отвечает эксперт.

Особенно популярная в летний сезон газировка является наиболее вредной сладостью. Такое мнение высказал диетолог Алексей Кабанов в беседе с Lenta.ru. По его мнению, в этих напитках содержится слишком много сахара.

«Содержание сахара в одной баночке (330 миллилитров) перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком. Газированные напитки не добавят здоровья вашему ЖКТ», — рассказал эксперт.

Алексей Кабанов также уточнил, что нельзя сказать наверняка, какое количество этого напитка не будет нести вред. Как отмечает врач, он ни в каком объеме не будет полезным.

Что касается популярного летом мороженого, то диетолог предупредил — в нем кроме большого количества сахара также содержатся и насыщенные молочные жиры.

Заменить популярные летом сладкие продукты на более полезные альтернативы все же можно, считает врач. Алексей Кабанов рассказал, что вместо газировки лучше пить лимонад с натуральным соком в составе, а мороженое стоит выбирать с сахарозаменителями и растительными жирами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить лимонад в домашних условиях.