ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины

Фото, видео: Zuma\TASS; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Поражены были в том числе электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий по производству оружия.

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, военные наносили удары в период с 15 по 21 июня, применив высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.

«Поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы громят позиции ВСУ.