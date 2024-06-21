Песков: Россия пойдет до конца в достижении целей спецоперации

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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В Кремле объяснили, что означали слова президента о противостоянии с Западом.

Россия пойдет до конца в достижении целей спецоперации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им накануне во время общения с журналистами.

«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам заявил, что Запад намерен добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности. В таком случае, отметил президент, встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца.

По итогам азиатского турне российский лидер заявил о возможных изменениях ядерной доктрины страны. Необходимость этого Путин объяснил тем, что потенциальный противник разрабатывает ядерное оружие сверхмалой мощности и всерьез обсуждает вероятность его применения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Западе отреагировали на визит Путина во Вьетнам.