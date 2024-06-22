Прямо в сердце: чем опасен самый популярный в России крепкий алкоголь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Его употребление грозит человеку сильнейшей депрессией, а также инфарктом.

Водка повышает риск развития инфаркта и инсульта. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Дело в том, что этот крепкий алкогольный напиток повышает кровяное давление, что увеличивает шансы возникновения опасных заболеваний. В случае злоупотребления водкой (как и любым другим спиртным) стоит ожидать развития жировой дистрофии и цирроза, а также рака печени, подчеркнул врач-токсиколог. Конкретно же водка активно помогает в развитии гастрита, язвы и даже панкреатита.

Чрезмерное употребление этого алкоголя безжалостно бьет по здоровью почек и иммунной системе человека. Михаил Кутушов предупредил, что водка также способна ухудшить память, привести к повышенной тревожности и депрессии — все дело в ее негативном влиянии на нервную систему.

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