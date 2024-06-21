Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Певицу поразил современный столичный метрополитен.

Певица Полина Гагарина была вынуждена спуститься в метро из-за непогоды в Москве. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Ужасные пробки на дорогах из-за дождя усложнили перемещение по городу. Чтобы везде успеть, артистка впервые за много лет спустилась в метро и удивилась изменениям, которые произошли со столичной подземкой.

У звезды был простой летний наряд: белая майка, полосатый низ. Из аксессуаров она выбрала темные очки. Также на плече певицы был тейп, который фиксирует сустав, чтобы снять напряжение и спазмы в мышцах.

«Вчера, чтобы успеть везде, проехалась на метро! Вспомнила юность! Поезда теперь суперкрутые! Восторг», — поделилась Гагарина.

Сейчас артистка активно работает над организацией большого концерта, который состоится 29 июня «Лужниках».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что эстрадная певица Полина Гагарина призналась, что в прошлом году выпивала.