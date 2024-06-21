Между двумя странами: Эстония внезапно закрыла КПП на границе с Россией

Эстония закрыла КПП на границе с Россией за час до конца рабочего дня

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Степанов; 5-tv.ru

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В чем причина неожиданного решения властей республики?

На границе России с Эстонией образовалась огромная очередь. Европейская республика просто закрыла КПП, когда до окончания рабочего дня оставался еще почти час.

Сотни туристов оказались на мосту между двумя странами. Людям пришлось ночевать в автобусах. А тем, кто шел пешком, искать отель.

В Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что КПП в Ивангороде сейчас работает в условиях значительного превышения пропускной способности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему на границе начали массово изымать паспорта. Происходит это в связи с ошибками в документах.

Чаще всего встречаются несовпадения имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, указанных как место рождения, а также в датах.

Обычно они выявляются в паспортах старого образца — тех, которые выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.