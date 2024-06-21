Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против Трояновой*

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актрисе грозит до шести лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы направила в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ материалы для возбуждения уголовного дела против актрисы Яны Трояновой*. В документах отражены результаты проверки ее высказываний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — указал источник агентства.

Против Трояновой могут возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Звезде сериала «Ольга» может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

В ноябре прошлого года Минюст внес Троянову в список иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях российской власти и ВС РФ. Троянова неоднократно публично оскорбляла соотечественников, называя их «русскоязычными заложниками».

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального** — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК проверит высказывания актрисы о русских детях.

* — признана иноагентом в РФ

** — внесены в реестр иноагентов в РФ, а также перечень террористов и экстремистов