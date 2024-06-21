Немедленно к врачу: какие необычные симптомы говорят о раке груди

Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera

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Специалист рекомендует самостоятельно осматриваться свое тело раз в месяц.

Изменения в груди, которые являются первыми признаками рака, можно обнаружить и во время самостоятельного осмотра. О том, на что необходимо обратить внимание, рассказал врач-онколог Хамис Магомедова изданию «Страсти».

По словам специалиста, для ранней диагностики следует внимательно фиксировать любые изменения, которые происходят с грудью. Рекомендуется проводить визуальный осмотр ежемесячно на пятый-восьмой день от начала менструации.

Вызвать опасения должны уплотнения в самой железе или мышечной впадине, асимметрия груди, повышенная температура кожи, а также кровянистые или водянистые выделения без связи с лактацией.

Кроме того, обратить внимание нужно на различные деформации на коже в виде вмятин и ямок, на сыпь с шелушением, на тянущую боль между лопаток, на проступающие или слишком заметные вены.

Врач-онколог подчеркнул, что не все эти симптомы могут говорить именно о раке, но если их обнаружили, то необходимо немедленно обратиться к медику.

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