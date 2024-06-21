EADaily: официальный визит Путина в КНДР был шагом в сторону многополярного мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Уже сейчас структура ООН трещит по швам. Дальше будет только хуже.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына нанесла серьезный удар по однополярному миру и по структуре ООН в частности. Об этом пишет издание EADaily.

Шаг в сторону многополярности

После визита российского лидера в Корею между государствами был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В частности, он предусматривает оказание взаимной помощи, если кто-то нападет на одну и стран. Отдельные эксперты заявили, что соглашение нарушает резолюции СБ ООН от 2006 и 2009 годов.

Глава МИД Сергей Лавров указал, что документ предусматривает оказание «всей необходимой помощи» КНДР, если в ее отношении проявлена агрессия — то есть и экспорт в страну оружия. Отмечается, что страны Запада, по сути, подчинили СБ ООН своей воле, позволяя посредством санкций сдерживать неугодные им государства, которые в организации не состоят, включая Корею.

Уменьшение роли СБ ООН

Сам институт ООН последнее время оказывается малоэффективным. Например, принятая в марте резолюция о прекращении огня в Газе на две недели была проигнорирована Израилем. И «наказать» государство за это никто не может — ведь США в любой момент может наложить вето на инициативу.

Стоит упомянуть и принятую в 2011 году резолюцию по ситуации в Ливии — в итоге вместо защиты мирных граждан и введения беспилотной зоны, США использовали ее для свержения режима Муаммара Каддафи.

Журналисты полагают, что посещение Владимира Путина КНДР, а потом Вьетнама — символичен. На первую страну повесили ярлык мирового зла, а вторая нанесла поражение США в прошлом. Причем координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что его беспокоит сотрудничество России и КНДР. Все это — полноценный удар по западоцентричной модели мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных заявлениях Путина по итогам азиатского турне — российский лидер также прокомментировал ситуацию на фронте.