«Невозможно было представить»: Самойлова и Джиган не справляются с дочерью

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Родители были вынуждены отправить ребенка к психологу.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган столкнулись с трудностями по воспитанию 12-летней дочери Ариелы, в жизни которой явно наступил переходный период. Девочка вдруг решила, что ей будет лучше без бровей. Об этом рассказали ее родители в интервью изданию 7Дней.ru.

«Я, конечно, знала, что такое переходный возраст, но считала, что с Ариелой меня это не коснется. Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — объяснила Самойлова.

Сначала девочка решила сделать коррекцию бровей. Девочка убрала лишние волоски. Затем брови становились все тоньше и тоньше. На тот момент это не вызвало беспокойство ее родителей.

Однако, когда Самойлова и Джиган вернулись после съемок одного из телешоу, они увидели, что Ариела вообще без бровей. Это привело их в шок.

По словам Самойловой, у нее разные подходы к воспитанию детей. В этом, замечает блогер, она отличается от своего супруга, который привык решать подобные проблемы «подзатыльниками», что совсем не подходит в данном случае.

Блогер старается быть понимающей и чуткой мамой, чтобы у ребенка не появились психологические травмы. Но этот случай вынудил маму прибегнуть к услугам специалиста. Ариелу отправили к психологу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как Джиган и Самойлова справляются с воспитанием четырех детей.

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