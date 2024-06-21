Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Максима

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик родился с редким пороком сердца.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о 14-летнем Максиме.

Мальчик родился с редким пороком сердца. Он ранее уже перенес операцию, но клапан, который ему поставили на артерию, перестал справляться с нагрузкой. Необходимо как можно скорее поменять его на новый. На эту сложную операцию не хватает трех миллионов 730 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили четыре миллиона 252 тысячи 594 рубля. Большое вам спасибо!