ФСБ задержала жителя Приморья за призывы к захвату власти в России
Фото, видео: пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю; 5-tv.ru
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В рамках уголовного дела мужчина арестован.
Силовики в Приморском крае задержали мужчину, который призывал местных жителей к свержению конституционного строя и захвату власти в России. Об этом сообщила официальный представитель пограничного управления ФСБ по региону Мария Кеба.
Установлено, что мужчина проживал в Приморском крае и там публично призывал к захвату власти. По данному факту следственным отделением Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности.
В настоящее время приморец арестован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке задержали пособника украинских спецслужб. По данным ФСБ, местный житель по собственной инициативе связался с агентами СБУ и планировал отправить им сведения о расположении российских воинских частей.