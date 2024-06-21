Когда не рассчитал силы: какие напитки помогут избавиться от чувства переедания
Диетолог Хобсон: снять чувство переедания способна вода с лимоном
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Некоторые продукты способны оказать благоприятное воздействие на организм.
Обильный ужин может привести к ощущению тяжести, дискомфорту и даже ухудшению общего самочувствия. Какие напитки способны помочь организму справиться с перееданием, рассказал врач-диетолог Роб Хобсон в беседе с Rsute.
По словам специалиста, чтобы предотвратить неприятные ощущения, следует выпить воду с различными добавками. Например, с цитрусами, огурцом или свежими травами.
Вместо употребления газированных напитков лучше отдать предпочтение пряному лимонаду. В свежевыжатый лимонный сок с горячей водой эксперт рекомендует добавить совсем немного кайенского перца, который благоприятно влияет на работу организма.
Снять дискомфорт после плотного приема пищи также поможет ромашковый и имбирный чай. А избавить от вздутия живота — чайный напиток из мяты и фенхеля.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что какие продукты стоит исключить из трапезы перед сном.