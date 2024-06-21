В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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В столицу Татарстана прибыли более 200 представителей муниципалитетов из порядка 20 государств.

В Татарстане начинает работу Международный форум городов стран БРИКС+. Он соберет руководителей местных властей из более чем двух десятков стран. На повестке — обмен опытом по самым острым вопросам: архитектура, транспорт, благоустройство, переработка мусора.

Участники рассчитывают не только поделиться опытом, но и позаимствовать успешные кейсы российских коллег. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

По сравнению с первым полугодием 2023-го, в Казани в шесть с половиной раз увеличился объем отходов, отсортированных людьми. Для удобства на контейнерных площадках установлены «желтые сетки» — так их называют сами местные жители. В них можно выбрасывать стекло, пластик, бумагу, любой металл и тетрапак.

Сейчас во дворах более 1700 таких баков. Начиналось все с пластиковых бутылок. Из того, что идет на переработку, делают уличную мебель. Например, скамейки из пластика можно увидеть в парках, скверах и знаковых местах мегаполиса. То, что переработать невозможно, захоранивают на полигонах.

«Казань — она в год генерит порядка в год 550 тонн отходов, это очень большой показатель. Чем больше на переработку, тем меньше мусора захоранивается», — объясняет главный инженер управляющей компании по вывозу отходов Алексей Ферт.

Срок службы полигона — три года. На «Восточном» один уже рекультивировали. На второй скоро начнут свозить отходы.

Его уже готовят. На дне — геотекстиль, который защитит почву от вредных веществ. На нем будет утрамбованный мусор. Как слоеный пирог — чередуется два метра отходов, 30 сантиметров грунта. Он нужен для защиты от пожаров.

Здесь же — трубы для фильтрации газа, который выделяется, пока мусор разлагается. Как только срок службы закончится, полигон засыплют грунтом и засеют травой.

Если по такой технологии делают во всей стране, то вот — казанское ноу-хау. Здесь оборудовали пруд. Туда попадает вода из тела свалки — после дождей или таяния снегов. И здесь же эту воду будут очищать. Да так, что без вреда можно будет сбрасывать в реку.

Еще в городе модернизируют очистные сооружения. Все стоки Казани сначала очищают от мусора, затем отправляют в аэротенк. В нем ил очищает воду от вредных примесей. И здесь нашлось место для технологий: в резервуарах стоят датчики, который измеряют уровень вредных веществ. Если их много, то увеличивается подача кислорода — это усиливает работу ила.

«Кислород необходим микроорганизмам для того, чтобы активно окислять загрязняющие вещества, и поедать их», — рассказывает исполняющий обязанности главного технолога Марат Шамгунов.

После такой очистки в Волгу возвращают воду чище, чем та, что берут из реки для городских нужд.

Опытом Казани по сортировке, переработке и захоронению мусора заинтересовались в Южно-Африканской Республике. В стране остро стоит вопрос с обращением отходов. Незаконные свалки появляются то вдоль дорог, то в жилых районах.

Южноафриканские власти заинтересованы в казанских технологиях и хотят перенять опыт. В город приехала целая делегация.

«В ЮАР есть две проблемы с мусором. Первая — нам не хватает места для размещения. И вторая — мы мало занимаемся переработкой мусора», — считает представитель делегации ЮАР Ланс Джоэль.

На безотходное производство переходят предприятия Казани. Например, производят упаковку для шоколадок, конфет, кормов, детского питания. Делают ее из пленки. И, если раньше бракованное шло в утиль, то сейчас перерабатывают на самом заводе.

«Мы это регранулируем, то есть обратно превращаем ту же пленку, которую произвели сами, обратно в крошку», — говорит начальник смены Альберт Ибрагимов.

О своих технологичных производствах хотят рассказать узбекские партнеры. Например, об экологичном производстве шелка.

«У нас большие планы сотрудничества с российскими компаниями. Мы хотим дойти до российских потребителей, чтоб они узнали качество нашего узбекского шелка», — рассказывает исполнительный директор предприятия Абдулазиз Джалилов.

Узбекская делегация тоже примет участие в форуме глав городов стран БРИКС+. На него приедут более 200 представителей муниципальной власти из порядка 20 стран.

Они планируют создать Ассоциацию городов БРИКС+, где главным принципом работы будет равенство. И общие усилия будут направлены на создание комфортной жизни в городах.