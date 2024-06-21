В России будет создан компьютер, имитирующий мозг человека

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Уже сделан первый шаг — ведется разработка первого искусственного нейрона.

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) начали разрабатывать первый искусственный нейрон, который нужен для разработки компьютера, имитирующего человеческий мозг. Об этом «Известиям» рассказали разработчики.

Они уже научились делать мемристоры (пассивный электрический элемент — Прим. ред.), имитирующие работу синапсов мозга. Поэтому, если у исследователей получится сконструировать аналог нервной клетки, это значительно приблизит их к физическому воплощению нейронной сети.

«Если их соединить так, как это работает в человеческом мозге, то самые новые и совершенные алгоритмы будут более эффективно и быстро исполняться «в железе», — отметил старший научный сотрудник лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники Антон Ханас.

Как только ученым удаться создать нейроморфоный компьютер, его можно будет использовать при разработке беспилотников, роботов и других устройств, добавили разработчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые научились замораживать мозг с сохранением главных функций органа.