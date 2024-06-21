«Остался жив чудом»: Панкратов-Черный мог погибнуть в один день с Тальковым

Панкратову-Черному астролог Глоба предсказывал смерть в один день с Тальковым

Фото: www.globallookpress.com / Екатерина Чеснокова

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Актер рассказал, как его жизнь могла внезапно оборваться еще 23 года назад.

Актер Александр Панкратов-Черный накануне 75-летия вспомнил, как однажды его жизнь могла оборваться. Тогда трагедию ему предсказал астролог Павел Глоба.

Знаменитость вспомнил, что в тот вечер он ужинал вместе с рок-музыкантом Игорем Тальковым и Глобой. Астролог им тогда напророчил скорый уход из жизни. Причем в один и тот же день. Панкратов-Черный и Тальков тогда к жутким словам серьезно не отнеслись. Лишь 6 октября 1991 года актер понял — Глоба почти увидел его будущее.

«Измотанные ночными съемками, мы с коллегами возвращались из Адлера в Сочи. Попали в жуткую аварию. Машина — вдребезги. Я переломал ребра, проломил голову. Не знаю, как остался жив, верно, чудом. И лишь потом в новостях я услышал, что вечером 6 октября Игорь Тальков был застрелен в Санкт-Петербурге. Вспомнил Пашу Глобу, что он нам накаркал», — рассказал артист в эфире одной из программ на федеральном канале.

Лишь позже целительница Джуна объяснила Панкратову-Черному — от смерти его спасло сильное биополе.

«Но с тех пор я машин боюсь», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Александр Панкратов-Черный зимой переломал сразу аж пять ребер.