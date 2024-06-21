Беспилотник ВСУ атаковал Краснодар

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В городе есть пострадавшие.

В Краснодаре в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали четыре человека. Информация об этом пояявилась в Telegram-канале оперативного штаба края региона.

«Зафиксированы повреждения на здании автовокзала и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным… пострадали четыре человека», — уточняется в сообщении.

Это не первое нападение на Краснодарский край за минувшие сутки. 20 июня ряд муниципалитетов региона — в Ейском и Темрюкском районах, а также в поселке Афипский — подверглись массированной атаке. Повреждены жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ на Славянск-на-Кубани.